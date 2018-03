Deel dit artikel:











Poolse Audi rijdt in op ME'ers in Gouda en gaat er vandoor Een agent in actie. (Foto: ANP)

GOUDA - In Gouda is zondag een automobilist ingereden op de ME. Een vrouwelijke ME'er kwam op de motorkap terecht, maar volgens de politie 'maakt zij het naar omstandigheden goed'.

De verdachte is een kale, oudere man. Hij reed in een grijze Audi A4-station met een Pools kenteken. Na de aanrijding vluchtte hij via de Nieuwe Gouwe naar A12 of A20. Inmiddels is bekend dat het kenteken begint met de combinatie RP 2.