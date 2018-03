Deel dit artikel:











Personenauto in Zoetermeer vliegt al rijdend in brand Autobrand Leidschendamseweg Zoetermeer | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een automobilist die zondagavond op de Leidschendamseweg in Zoetermeer reed, ontdekte dat zijn auto in brand stond. Dat meldt website Regio15. De man zette zijn voertuig in de berm en belde de brandweer.

Brandweerlieden waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Tijdens de bluswerkzaamheden was de Leidschendamseweg in de richting Leidschenveen enige tijd afgesloten. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto geborgen.