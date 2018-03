'Volgens mij heb ik een goed verhaal', Joris Wijsmuller niet bang voor cultuurcomplex-afrekening

DEN HAAG - 'Ik snap heel goed dat mensen me ter verantwoording willen roepen vanwege het cultuurcomplex.' Dat zei wethouder Joris Wijsmuller (HSP) maandagochtend tijdens Muijs in de Morgen op Radio West, waar hij vooruitblikte op de komende gemeenteraadsverkiezingen. 'Met zo'n politiek gevoelig dossier moet je het hoofd koel houden en koers houden.'

Wijsmuller noemt het campagne voeren in verkiezingstijd 'hartstikke leuk'. 'In beweging zijn en reageren op wat er gebeurt, dat vraagt creativiteit. Je moet inspelen op zaken en je kan jezelf erin gooien. Als wethouder ben je er voor de hele stad. In die rol voel ik me verantwoordelijk en wil ik processen verder helpen. Dan leg ik veel uit en leg ik verantwoording af. Als campagneleider en lijsttrekker kun je er soms wat meer met een gestrekt been invliegen.'

Het wethouderschap heeft hem de afgelopen vier jaar wel iets geleerd. 'Dat ik mezelf af en toe wat minder serieus mag nemen. Ik voel me super verantwoordelijk als wethouder, maar dat zag je ook aan me. En dat hoorde je aan mijn manier van praten. Soms vroegen mensen me waar 'Joris' was gebleven.'





'Veel hooi op mijn vork'

Wijsmuller wijst op zijn 'hele grote portefeuille' als wethouder. 'Ik had bouw en wonen, het Spuikwartier, huisvesting, vluchtelingen, cultuur én duurzaamheid, wat steeds belangrijker wordt. Dus ik had veel hooi op mijn vork.'

De portefeuille cultuur paste volgens hem het best bij hem. 'Die is ontzettend belangrijk', benadrukt hij. 'Een stad zonder cultuur is doods. Zeker met alle veranderingen in de samenleving. Met cultuur kun je die bespreekbaar maken, een plek geven, mensen uitdagen... En cultuur biedt ook binding en identiteit. Dat heb je in deze tijden hard nodig.'



Grote oppositieleider met de grote mond

Alle commotie rond het cultuurcomplex straalt echter ook op hem af. 'Maar ik ben zeker niet bang voor een afrekening', zegt Wijsmuller. 'Ik ben trots op wat we hebben gedaan. Ik hoop dat de kiezer dit ook heeft gezien.'

Het cultuurcomplex was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden een groot issue. Toen liet Wijsmuller duidelijk blijken 'hartstikke tegen' het plan te zijn. 'Maar de andere partijen in het college waren voor. Alle raadsbesluiten waren al genomen. Het geld was er, het plan, het definitieve ontwerp, het bestemmingsplan, het tijdelijke theater was in aabouw... Er was niks meer nodig om het verder uit te voeren en toch is het van tafel gegaan. Toen heb ik een compromis moeten slikken. Toen we daaruit waren, keek iedereen naar mij. Want niemand durfde zijn vingers hieraan te branden. Nou, ik sta pal voor cultuur. Ik vind het belangrijk dat er een goed plan zou komen voor het hart van de stad. Maar toen wist ik wel dat ik mijn nek uitstak. Ik was in de vorige periode de grote oppositieleider met de grote mond, dus ik wist van tevoren dat mij de maat zou worden genomen. Ik vind het wel jammer dat er veel negativiteit om het cultuurcomplex hangt. Want het is heel belangrijk dat wij investeren in cultuur en een goed en levendig stadshart, met allerlei woningen en horeca daar omheen.'



Het politiek meest gevoelige dossier

Het complex wordt nu gebouwd. 'Het gaat goed', vertelt Wijsmuller 'Maar het is niet makkelijk. Er zijn heel veel belangen. Het is het politiek meest gevoelige dossier. Dan moet je het hoofd koel houden en koers houden. Dat is pittig. Dus ik heb de kiezer iets uit te leggen. Maar dat doe ik ook. Woensdag kunnen mensen 'boksen met Joris', om 20.00 uur in de Volharding aan de Grote Markt. Ik snap heel goed dat mensen me hiervoor ter verantwoordig willen roepen. Ik geef die uitleg graag. Volgens mij heb ik een goed verhaal.'

