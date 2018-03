Zeven auto's botsen op de A44, weg enige tijd afgesloten

KAAG - Op de A44 naar Amsterdam botsten maandagochtend zeven auto's op elkaar. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde bij Kaag-Dorp. De weg werd een uur lang afgesloten.

Het ongeluk veroorzaakte een flinke file, die begon bij Oegstgeest. Het verkeer staat vast over zeven kilometer. De vertraging bedroeg rond 8.00 uur liefst anderhalf uur, maar toen de rijstroken om 8.30 uur werden vrijgegeven nam de vertraging al snel af tot een uur.



Vanwege omrijdend verkeer liepen ook de wegen in de omgeving vol. Met name op de N208 tussen Sassenheim en Hillegom waren er grote problemen. Daar stond je een uur in de file, waarschuwde ANWB-woordvoerster Heleen de Geest om 8.45 uur.