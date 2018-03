Wil Visser op zoek naar oude top 40 hitlijsten en muziekbladen

DEN HAAG - Er zijn veel mensen die tegenwoordig allerlei dingen verzamelen en hier vaak mee bezig zijn om de verzameling zo compleet mogelijk te maken. Wil Visser is één van die fanatieke verzamelaars en heeft de hulp van SuperDebby ingeschakeld in zijn zoektocht.

Wil Visser is een echte muziekliefhebber en verzamelaar van verschillende soorten muziek. Sinds een jaar is hij bezig om oude top 40 hitlijsten en muziekbladen uit de jaren 60 te verzamelen. Hij heeft een hele verzameling thuis, maar wil de verzameling graag aanvullen met nog meer oude top 40 hitlijsten en muziekbladen. De hitlijsten die hij thuis al heeft liggen, komen allemaal al vanaf het jaar 1967. Wil is zelf erg enthousiast over zijn verzameling: 'Het is een stukje jeugdsentiment, want ik kom zelf uit 1953 en daarom vind ik het erg leuk om al die hitlijsten van vroeger te verzamelen'.

Wil is ook op zoek naar muziekbladen, want dit is ook een verzameling waar hij veel mee bezig is. De muziekbladen van Muziekexpress heeft hij al, maar de muziekbladen van Popfoto heeft hij nog niet en daar is hij naast de hitlijsten ook naar op zoek.

Ben jij net als Wil ook een echte muziekliefhebber en heb je nog top 40 hitlijsten of muziekbladen uit de jaren 60 liggen waar je niets mee doet? Laat het dan weten door een mail te sturen naar superdebby@omroepwest.nl. Dan brengen wij je in contact met Wil.