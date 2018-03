Onderhandelingen cao voor bouwvakkers verlopen stroef, FNV deelt friet uit

RIJSWIJK - Vakbond FNV Bouwen & Wonen voert de komende tijd op verschillende bouwlocaties actie, omdat het maar niet lukt een nieuwe cao voor de bouw te bereiken. Komende donderdag nodigt de bond bouwvakkers in Rijswijk uit om friet te komen eten. Ze worden dan bijgepraat over de stand van zaken.

FNV noemt de voorstellen van de werkgevers aan de cao-tafel bedroevend slecht en onrealistisch. Bouwvakkers willen meer veiligheid op de bouwplaats. Ook moet een vaste baan weer de norm worden. Verder is het tijd voor een flinke loonsverhoging, vindt de FNV.

'Na jaren van crisis is het echt wel klaar met het afknijpen', zegt actiecoördinator Peter van der Put. 'Werkgevers hebben in meerdere onderhandelingsrondes nog geen enkel concreet voorstel gedaan voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers die denken achterover te kunnen leunen aan de onderhandelingstafel leven in een droomwereld. Onze mensen zijn er klaar voor om ze wakker te schudden', aldus Van der Put.

De cao Bouw & Infra geldt voor ruim 100.000 werknemers in de bouw.