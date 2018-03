Hulp gezocht voor omgewaaide schutting

DEN HAAG - Voetstappen in de sneeuw... Een omgewaaide schutting.... Op de benedenverdieping ligt Heidy te slapen -zich geheel onbewust van wat er komen gaat....

Het zou het begin van een thriller kunnen zijn, maar voor Heidy uit Scheveningen is het de realiteit. Met de storm van januari waaide haar schutting om en kan eigenlijk iedereen zo haar tuin in lopen. Omdat ze zelf niet mobiel en geen handige hulp in de buurt heeft is het probleem nu, twee maanden later, nog steeds niet verholpen.

Een deel van de schutting staat nog, een deel niet meer en de deur bleef maar heen en weer wapperen. Die is nu met een touw provisorisch vastgezet. Toen Heidy laatst voetstappen in de sneeuw zag in haar tuin kreeg ze echt de zenuwen. Haar zus opperde grote planten neer te zetten maar daar is het niet echt het goede moment voor en het geld om die aan te schaffen heeft Heidy ook niet. Dus heeft ze haar hoop op SuperDebby gevestigd. Wie is er handig genoeg om de palen van de schutting weer te verankeren? Laat het ons weten! superdebby@omroepwest.nl