Ritsen gezocht voor het goede doel

DEN HAAG - Mickey van Leersum uit Leidschendam kreeg op haar 34e borstkanker. Zij overleefde het, haar moeder niet. Toen ze naar eigen zeggen een nieuwe kans kreeg door een gewichtsverlies van 50 kilo besloot ze zich op een goed doel te storten; de Samenloop voor Hoop in Leidschendam-Voorburg.

Deelnemers aan deze loop zamelen zelf op allerlei manieren geld in voor KWF Kankerbestrijding. Mickey maakt zorgenvriendjes om te verkopen. En daarvoor heeft ze hulp nodig.

Zorgenvriendjes zijn gehaakte poppetjes met een rits als mond. Kinderen kunnen hun zorgen op een briefje schrijven en dat in de mond van het poppetje (achter de rits) stoppen. De loop in Park Vreugd en Rust in Voorburg is op 26 en 27 mei. Voor die tijd wil Mickey minstens 25 poppetjes hebben gehaakt en in elkaar gezet.

De ritsjes hoopt ze via SuperDebby bij elkaar te krijgen. Hoe groter de rits, hoe groter de poppetjes, vandaar het verzoek voor niet al te grote ritsen van 8 à 10 centimeter. Heb jij wat liggen? Stuur ze naar SuperDebby via Laan van 's-Gravenmade 2, postbus 24025, 2490 AA Den Haag. De zorgenvriendjes zijn voor en tijdens de loop te koop bij Mickey.

Meer informatie over de loop? Kijk dan op https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/zuid-holland/haaglanden/