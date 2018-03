Poll: welke Rake Vraag is jouw favoriet?

REGIO - We hebben weer veel interessante Rake Vragen binnengekregen. Hartelijk dank daarvoor! We hebben drie vragen geselecteerd voor de poll. Welke vraag moeten wij uitzoeken? Laat je stem nu horen!

Waarom is er nog geen rookverbod bij bus- en tramhaltes? Waar komt het verschil in spelling vandaan bij de begraafplaatsen Oud Eik en Duinen en Nieuw EijkenDuijnen? Of zou je graag willen weten waar de A12 precies begint? Stem op je favoriet, Omroep West zoekt de winnende vraag uit!

Heb jij ook een Rake Vraag over je woonomgeving? Stuur hem in, wie weet gaan we samen met jou op zoek naar het antwoord.