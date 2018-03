Deel dit artikel:











Politie schiet bij aanhouding Hagenaars in Tilburg Een agent met pistool. (Foto: ANP)

DEN HAAG - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een schot gelost bij de aanhouding van twee Hagenaars in Tilburg. De mannen, 21 en 35 jaar oud, waren betrokken bij een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan het Pieter Vreedeplein. Bij deze vechtpartij raakte een Tilburger gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege de onrustige situatie en de hoeveelheid bezoekers, ging de politie met meerdere eenheden naar het Pieter Vreedeplein. Agenten vonden in de omgeving een vuurwapen op straat. Vanwege die vondst en de onrustige situatie besloot de politie een waarschuwingsschot te lossen. Het vuurwapen is in beslag genomen. Of het wapen van de aangehouden Hagenaars is, wordt onderzocht. Hetzelfde geldt voor de aanleiding voor de vechtpartij.