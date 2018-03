Deel dit artikel:











Familie vermoorde Iraniër hoopt dat reconstructie meer details oplevert over zijn dood Foto: Omroep West Hawra Mola Nissi | Foto: Omroep West

DEN HAAG - 'Het belangrijkste is te weten hoe mijn vader is vermoord', zegt Hawra Mola Nissi, de dochter van de vermoorde Ahmad Mola Nissi (52), maandag. De Iraniër werd op acht november 2017 doodgeschoten voor zijn huis in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Om de dader op te sporen zendt Opsporing Verzocht dinsdagavond een reconstructie uit van de zaak.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Het programma besteedde, samen met Team West, eerder aandacht aan de zaak. Ondanks de al bekende getuigen heeft de recherche nog vragen aan het publiek, en dus werd besloten een reconstructie te maken. 'Het mooiste is natuurlijk als ze de dader pakken', zegt dochter Hawra. Maar ze zou al heel blij zijn als er meer details bekend worden rondom de dood van haar vader. 'We horen veel verhalen uit de buurt'. Zo wil de familie graag precies weten hoeveel kogels er nou precies zijn afgevuurd en hoe dicht de moordenaar nu bij Nissi stond toen hij de trekker overhaalde.

Arab Struggle Movement Mola Nissia was de leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Hij maakte zich hard voor een onafhankelijk 'Ahwaz'; het gebied in het westen van Iran tegen de Iraakse grens, dat door Iran 'Khoezistan' wordt genoemd. Iran ziet de afscheidingsbeweging ASMLA als een terroristische organisatie. Leden pleegden het afgelopen anderhalf decennium meerdere bomaanslagen, waarbij vele tientallen doden en honderden gewonden vielen. Nissi vluchtte zo'n tien jaar geleden naar Nederland om vervolging door Iran te voorkomen. In de Jan van Riebeekstraat wisten ze niet van zijn activiteiten.

Acteurs speelden moord na