Politie roept actie HSP tegen sluipverkeer een halt toe

DEN HAAG - De politie heeft maandagochtend een ludieke actie van de Haagse Stadspartij (HSP) tegen doorgaand verkeer door de Haagse Stationsbuurt een halt toegeroepen. Volgens massaal toegestroomde agenten mocht de actie niet verdergaan omdat er met een spuitbusje verf op de weg werd gespoten en dat is verboden.

De Haagse Stadspartij kwam samen met buurtbewoners in actie in de Archipelbuurt en de Stationsbuurt, omdat bewoners daar veel last hebben van doorgaand verkeer door hun straten. Onder meer de Stationsweg en de Wagenstraat in de laatste buurt worden opnieuw ingericht. De bedoeling was dat er tegelijkertijd pollers (beweegbare paaltjes) zouden komen in een paar zijstraten, zoals de Van der Duynstraat en Hoefkade om doorgaand verkeer te weren.

Hoewel wethouder Boudewijn Revis (VVD) later deze dag het startsein geeft voor het vernieuwen van de zogenaamde rode loper naar het centrum, worden de zijstraten nog niet afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat gaat later gebeuren. Raadslid Gerwin van Vulpen van de HSP en buurtbewoners zijn nu bang dat 'van uitstel afstel' komt.



Niet in de buurt

Buurtbewoners hebben naar eigen zeggen veel last hebben van verkeer dat door hun straat rijdt, zonder dat hun bestemming daar ligt. Zeker sinds de invoering van het Verkeerscirculatieplan zijn dit straten die door automobilisten worden gebruikt om van de ene kant naar de andere van het centrum te rijden.

Raadslid Van Vulpen had maandagochtend met waterafbreekbare verf 'Hier geen doorgaand verkeer!!' op het wegdek van de Hoefkade gespoten. Daarop kwam de politie om het groepje aan te spreken. Het handjevol buurtbewoners en de politicus moesten zich legitimeren omdat er volgens de agenten wel eens sprake zou kunnen zijn van een demonstratie. Vervolgens arriveerden nog meer politiewagens en een motoragent.



Geen leuzen

Na contact met de meldkamer bleek dat er geen sprake was van een demonstratie. Wel waarschuwden de agenten dat er geen leuzen meer op de weg mochten worden gespoten. 'Er hangen hier overal camera’s', aldus een van hen. 'Dus we kunnen meekijken op straat. Dus als u toch weer gaat spuiten, zijn we er zo weer bij.'

Van Vulpen en de actievoerders besloten daarop posters uit te gaan delen in plaats van teksten op de weg te spuiten.