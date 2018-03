Koningin Máxima bij opening Week van het geld

DEN HAAG - Hoog bezoek maandag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag; koningin Máxima was aanwezig bij de opening van de Week van het geld. Een initiatief om scholieren bewust te maken van geld. Want, jong geleerd is oud gedaan. Máxima trapte de week af samen met Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en leerlingen van basisschool De Fontein uit Den Haag.

In de Week van het geld worden op basisscholen in heel Nederland door medewerkers van onder meer banken, verzekeraars en gemeenten ruim 5.000 gastlessen en workshops gegeven over omgaan met geld. Daarnaast ontvangen alle basisscholen een speciale 'Week van het geldkrant'. Onder het motto 'jong geleerd is oud gedaan' wil platform Wijzer in geldzaken met de Week van het geld basisscholieren voorbereiden op financiële zelfstandigheid in de toekomst.

Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld. Zij is ook speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) en beschermvrouwe van het Global Partnership for Financial Inclusion van de G20 (GPFI).

De Week van het geld is onderdeel van de internationale Global Money Week 2018 en wordt voor de achtste keer georganiseerd.

