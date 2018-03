Deel dit artikel:











Raad voor de rechtspraak in Den Haag ontruimd vanwege rook Brand bij de Raad voor de rechtspraak | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het pand van de Raad voor de rechtspraak aan de Kneuterdijk in Den Haag is ontruimd. Na een automatische brandmelding werd door de brandweer rook waargenomen op de bovenste etage. De oorzaak is nog onduidelijk. Ook de omliggende panden werden uit voorzorg ontruimd.

Volgens een woordvoerster van de brandweer is er een 'elektrische lucht' geroken op de bovenverdieping. Brandweerlieden zijn met warmtebeeldcamera's op zoek naar de mogelijke brandhaard. Alle medewerkers konden veilig het pand verlaten. De circa 100 medewerkers van de Raad voor de rechtspraak mogen even het pand weer in om hun spullen op te halen. Daarna kunnen ze thuis verder werken. Het gebouw zal vandaag verder gesloten blijven. De geevacueerde mensen van de omliggende panden mochten ook weer naar binnen.