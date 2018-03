Scholieren snuffelen aan de bouw

DEN HAAG - Hij heeft de blauwe oorbeschermers om zijn nek hangen en knaagt aan een appel. Even 'schaft' de 11-jarige Ton bij het opleidingsbedrijf SPB Gouwe en Rijnstreek in Waddinxveen. Als een van de eerste 650 basisschoolleerlingen snuffelt hij dinsdag aan 'de bouw'. Dat is hard nodig, want de komende jaren zijn er 55.000 vaklieden nodig.

Ton van de Dick Brunaschool in Waddinxveen weet het al: hij gaat de bouw in. 'Je kunt dan creatief zijn en dingen verzinnen', zegt hij tussen twee stukken appel door. Andere leerlingen zijn minder overtuigd, maar vinden het wel leuk. Dina van 10 metselt een muur. Maar de steiger op is niets voor haar: 'Ik word make-up artist'.

Toch zijn er enorm veel mensen nodig in de bouw. Het idee om 650 basisschoolleerlingen uit Waddinxveen en Bergambacht te laten snuffelen aan het werk, komt van Aad van de Sande. Hij is gepensioneerd bouwkunde docent. 'Het bewijs is geleverd dat het huidige systeem niet werkt. Bovendien moet er veel meer praktijkonderwijs worden tentoongesteld. Niet alleen achter een tablet, maar laat ze lekker timmeren en metselen.'



YouTube en Insta

De branche-organisatie Bouwend Nederland is blij met het intitatief in Waddinxveen. Vakmensen zijn echt heel hard nodig. Dan helpt het om jongeren te laten snuffelen, maar de tablet en de mobiele telefoon wordt niet vergeten, zegt Frank Sloten van Bouwend Nederland: 'We doen dat door YouTube en Instagram in te zetten. Allerlei jongeren in de bouw laten daar zien hoe mooi de bouw is, en anderen kunnen dat dan weer bekijken op hun computer of mobiele telefoon.'

Het project in Waddinxveen loopt nog tot 29 maart.