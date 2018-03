Koning verrast verstandelijk gehandicapten met bezoek

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan een tehuis voor verstandelijk gehandicapten in Den Haag. In het kader van de start van de Week van Zorg en Welzijn sprak de koning met de bewoners medewerkers en vrijwilligers van het huis van Middin aan de Brugsestraat, in de wijk Belgisch Park.

Op de woonlocatie aan de Brugsestraat wonen 23 cliënten tussen de 18 en 46 jaar met een verstandelijke beperking. Alle bewoners hebben een eigen domein voor wonen, slapen en koken, maar er is ook gelegenheid om juist samen dingen te doen en bij elkaar te zijn. In de gemeenschappelijke keuken wordt vaak samen gekookt. Ook de familie is van harte welkom en eet regelmatig mee.

Veel van de bewoners gaan overdag zelfstandig naar een dagactiviteit, zoals Bakker Vlinder of Zwedenburg. Anderen werken in de kinderopvang, bij de Haeghe groep of bij McDonalds. Naast de professionele begeleiding spelen ook familie en vrijwilligers een belangrijk rol in de ondersteuning van de cliënten.



Week van Zorg en Welzijn

De Week van Zorg en Welzijn heeft drie doelen: het imago van de sector bevorderen, medewerkers in het zonnetje zetten en jongeren interesseren voor een opleiding of baan in zorg en welzijn. Om het derde punt kracht bij te zetten reist een groep zorgprofessionals van maandag tot en met vrijdag door de veertien regio's in een speciale 'Zorg en Welzijn bus'. Zij gaan op pad om scholieren kennis te laten maken met beroepen in zorg en welzijn en laten zien welke kansen het werk biedt. Er is bijvoorbeeld ook behoefte aan technici, koks en secretaresses. Door middel van presentaties en speeddates bieden de zorgprofessionals een blik op hun dagelijkse werkzaamheden.

De Week van Zorg en Welzijn die plaatsvindt van 12 tot en met 17 maart, wordt georganiseerd door RegioPlus, een samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. Daaronder Middin dat ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg biedt aan cliënten met een verstandelijke beperking in Zuid-Holland, onder andere in Den Haag en Zoetermeer.