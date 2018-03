Verdachten moord Ans van der Meer blijven in de cel

DEN HAAG - Najma Z. (35) en Paulus O. (43) blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandagmiddag beslist. De twee worden verdacht van de moord op de Ans van der Meer in juni 2017. De 85-jarige vrouw kwam op een gruwelijke manier aan haar einde in haar flat in de Louis Davidsstraat in de Haagse wijk Loosduinen.

Het slachtoffer werd dood gevonden in huis. De bejaarde vrouw was gestikt in een kledingstuk. Bijna al haar ribben en borstbeen waren gebroken. Er waren sieraden gestolen en ook haar pinpas was weg. Met die pas werd dezelfde avond nog gepind.

Volgens het OM was de pinner, verdachte Paulus O. Als een dag later voor een tweede keer gepind wordt met de pas, draagt de pinner een opvallende helm. Die helm zet de politie op het spoor van de beide verdachten. Die blijven ontkennen dat ze iets met de de zaak te maken hebben. In de rechtszaal herhaalden ze nog maar eens dat ze onterecht vastzitten.



Circumstantial evidence

Beide advocaten wilden daarom dat de verdachten hun proces in vrijheid mochten afwachten. 'Ze was niet op de plaats delict en er is geen DNA van haar gevonden.' De enige plek waar ze op 29 juni gezien is, is in de achtertuin van haar eigen huis in Den Haag, zei de advocaat van Z. 'Het dossier zit vol circumstantial evidence.'

Ook de advocaat van Paulus O. ziet geen bewijs om hem nog langer in de cel te laten. Maar omdat de verdachten samen een zoontje hebben vroeg zij wel, mocht de rechter kiezen wie vrij te laten, om dan te kiezen voor de vrijlating van de moeder. Zodat het zoontje in ieder geval bij zijn moeder kon zijn.



Pieter Baan Centrum

De officier wilde dat beiden vast bleven. Daarvoor was genoeg bewijs, vond zij: 'Het lijkt dat de verdediging de koers kiest van: de kop in het zand en heel hard roepen dat er niks aan de hand is'. Ook vroeg het OM de rechter om verplichte opname in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De officier van justitie wilde dat de verdachten daar samen werden onderzocht, om te zien hoe ze met elkaar omgaan.

De rechter ging daar niet in mee, omdat bij eerder onderzoek deskundigen bij beiden geen stoornis konden ontdekken. Wel besliste de rechter dat het duo in de cel moest blijven. Ook het belang van het kind vond de rechter niet zwaar genoeg wegen om één van de twee vrij te laten. De volgende zitting in deze zaak staat gepland op 14 mei.

