VVD-spandoeken in Midden-Delfland vernield: 'Het is afschuwelijk'

MIDDEN-DELFLAND - Op zes verschillende locaties in Midden-Delfland en Maassluis hebben vandalen de afgelopen weken spandoeken van de VVD vernield, meldt mediapartner WOS. Zo is het VVD-logo met een mes uit sommige doeken gesneden en zijn andere doeken beklad. Weer andere doeken zijn zelfs gestolen. De partij heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.

'Het zijn ook echt alleen onze doeken. Er hangen ook andere partijen, maar daar is niks mee aan de hand. Maar bij ons worden ze drie keer kapot gemaakt en drie keer gestolen', vertelt Wouter de Nie van VVD Midden-Delfland.

De VVD laat op hun website weten: 'Iedereen heeft de vrijheid om het met ons oneens te zijn - dat mag zelfs hartstochtelijk oneens zijn - maar altijd binnen grenzen van het toelaatbare. Zodra op de man wordt gespeeld, zonder respect en met geweld of door vernieling, dan gaat dat te ver en tast men de vrijheid aan.'



'En dat voor een dorp'

Ook de inwoners van Midden-Delfland en Maassluis zijn verbaasd. 'Het is afschuwelijk. En dat voor een dorp', reageert een inwoonster. Er wordt druk gespeculeerd wie er achter de vernielingen kan zitten: 'Misschien mensen die het niet eens zijn met het partijprogramma.'

De VVD heeft aangifte gedaan bij de politie en gaat nieuwe doeken bestellen, maar of hiermee de kous af is, is maar de vraag. 'Het is waarschijnlijk één persoon die het doet, dus daar is eigenlijk niks tegen te doen', aldus Wouter van Nie.

