Lekker staan in de klas: experiment op Leidse basisschool

LEIDEN - Gaan leerlingen beter presteren en worden ze vitaler als ze tijdens de les ook kunnen staan? De Lorentzschool in Leiden vraagt zich dat af en is daarom een experiment gestart met verstelbare tafels.

Het ziet er misschien wat apart uit als je het niet gewend bent: leerlingen die naar eigen inzicht tijdens het werken in de klas mogen staan - of zitten. 'Ik vind het fijn om te staan', zegt Isabelle. 'Ik kan me in ieder geval beter concentreren.'

Dat merkt ook juf Leatine Bastiaans. 'In het begin was het wel even wennen omdat je denkt dat ze misschien wel onrustiger worden', zegt ze. 'Van nature zijn kinderen heel geneigd om te bewegen, dus nu kunnen ze die innerlijke dwang wat meer uiten.'



Verhoogde kans op hart- en vaatziekten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Leiden Acadamy met behulp van een subsidie van de gemeente Leiden. 'We zijn door de school zelf benaderd', zegt Lex van Delden van de Leyden Academy. 'De school wil weten of de prestaties beter worden, en wij willen vooral weten of er door die tafeltjes meer bewogen wordt.'

Want wie niet genoeg beweegt kan op latere leeftijd last van zijn gezondheid krijgen. Er is dan bijvoorbeeld een verhoogde kans op diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.



Patroon doorbreken

'De laatste eeuwen hebben we de leerlingen in de klas eigenlijk alleen maar aan het zitten gekregen', weet Van Delden. 'En dat patroon willen we nu gaan doorbreken.'

Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee klassen. Een klas die zit, en een klas met beweegbare tafels zodat de twee over een periode van drie jaar met elkaar vergeleken kunnen worden.

