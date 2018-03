Deel dit artikel:











Luister mee: eerste verkiezingsdebat bij Omroep West Het eerste debat in Delft. Foto Sarah de Beer

DELFT - Het eerste debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is begonnen. Vanuit theater De Veste in Delft gaan lijsttrekkers uit de stad met elkaar in debat op Radio West.



De uitzending is te beluisteren op Radio West, 89.3 FM en DAB+, via De uitzending is te beluisteren op Radio West, 89.3 FM en DAB+, via deze link of via de gratis app voor mobiel en tablet. De hele week zijn er debatten op Radio West tussen 18.00 en 19.00 uur. Zo worden onder andere Zoetermeer, Leiden en Den Haag verder uitgelicht. Meer informatie is te vinden op onze verkiezingssite.

[tweetKoning verrast verstandelijk gehandicapten met bezoek] LEES OOK: Alles over gemeenteraadsverkiezingen 2018 vind je bij Omroep West