Luister terug: eerste verkiezingsdebat bij Omroep West Het eerste debat in Delft. Foto Sarah de Beer

DELFT - Maandagavond vond het eerste debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart plaats. Vanuit theater De Veste in Delft gingen lijsttrekkers uit de stad met elkaar in debat op Radio West.