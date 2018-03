Deel dit artikel:











Poolse Audi waarmee op ME'ers werd ingereden gevonden Een politieagent | Foto: ANP

GOUDA - De auto waarmee zondag in Gouda werd ingereden op de ME is terecht. De politie laat weet dat de grijze Audi met het Poolse kenteken aangetroffen en in beslag genomen is. Het is onduidelijk of de verdachte is gevonden, de politie doet nog onderzoek.

De verdachte werd zondag aangehouden in het kader van een extra controle, die de politie in Gouda houdt om inbraken te voorkomen. De kale, oudere man reed hierna in op de ME. Een vrouwelijke ME'er kwam op de motorkap terecht, maar volgens de politie 'maakt zij het naar omstandigheden goed'.

LEES OOK: Poolse Audi rijdt in op ME'ers in Gouda en gaat er vandoor