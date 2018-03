Haags raadslid in Zondag met Lubach: 'Hoop op meer begrip voor de werkdruk'

Michel Rogier in de uitzending van Zondag met Lubach (Still uit Zondag met Lubach)

DEN HAAG - Heel veel reacties kreeg het Haagse raadslid Michel Rogier na zijn bezoek in Zondag met Lubach. 'Van collega-raadsleden, maar ook uit het land zelf'. Rogier werd in het programma als voorbeeld genomen voor de hoge werkdruk onder gemeenteraadsleden. 'Het is goed dat er aandacht wordt gegeven aan dit onderbelichte probleem'.

Rogier schoof zondag aan met het idee dat hij zou gaan praten over de gemeenteraad. Dat ging net even wat anders in de praktijk. 'Loop even mee, sta op', zegt Lubach als hij Rogier uit zijn stoel jaagt. Verderop in de studio zit zijn vrouw te wachten aan een opgemaakte tafel. 'Omdat je het vaak te druk hebt om met je vrouw te eten, een heerlijk etentje namens Zondag met Lubach'.



Werkdruk

Rogier wordt als symbool gebruikt voor alle raadsleden die te kampen hebben met een te hoge werkdruk. De vergoeding die raadsleden krijgen, verschilt per gemeente en is gebaseerd op de grootte van de gemeente. In Den Haag ontvangen raadsleden rond de 1.200 euro per maand. 'Dat is erg krap', aldus Rogier.

Naast zijn baan als raadslid, waar hij rond de 40 uur per week mee bezig is, werkt hij ook bij het Hofstad Lyceum: 'Daar ben ik verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige kant van de school, daar werk ik 32 uur per week. Gelukkig heb ik een functie en werkgever waarbij ik mijn werkzaamheden ook op andere tijden kan doen.' Dit betekent dat er ook vaak in het weekend door moet worden gewerkt.



Blij met aandacht

Daarom is Rogier ook heel blij dat er nu aandacht voor het probleem is: 'Bij de landelijke politiek wordt de werkdruk in de gemeentes vaak vergeten. Er komt ontzettend veel werk op ons af, zeker na de decentralisatie. Ik hoop dat er wat meer begrip komt voor de werksituatie van raadsleden.'

Het diner dat Rogier aan het einde van de uitzending kreeg heeft hij vlug moeten opeten: 'Ik moest snel weer door om verder te werken.' Ondanks de drukte is hij ontzettend blij met zijn werk als raadslid: 'Het is eervol werk. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan van de stad. Dat is heel wat. Ik ben ontzettend trots op wat ik doe, ook al is het nogal druk.'

Kijk hieronder naar het optreden van Michel Rogier in Zondag met Lubach