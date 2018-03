Deel dit artikel:











Organisatie CPC Loop kijkt tevreden terug: 'Een zeer geslaagde editie' NN CPC Loop 2018 | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De 44ste editie van de NN CPC Loop begon zondag regenachtig, maar in de loop van de dag klaarde het weer op en werd het één groot feest in Den Haag. Er deden bijna 41.000 mensen mee aan de verschillende afstanden. Dat is net geen record, maar toch kijkt de organisatie heel tevreden terug op een geslaagd evenement.

'Wij kijken terug op een hele succesvolle editie', zegt Rebekka Kadijk, projectleider bij de organisatie van de CPC Loop. 'We hebben geen gekke dingen meegemaakt met calamiteiten op het parcours of mensen die uitgevallen zijn op een rare manier.' Het treurige weer in de ochtend had vooral invloed op de Ernst en Bobby run, maar veel kinderen lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan. 'Ondanks de regenachtige start kwamen heel veel vrolijke kindjes over de finish. Daarna klaarde het weer op en iedereen was heel blij', vertelt Kadijk.

Net geen record De organisatie laat weten dat er dit jaar 40.814 hardlopers in totaal meededen aan de verschillende afstanden. Dat is net onder het recordaantal deelnemers van vorig jaar, toen deden er een kleine 41.000 mensen mee. Volgens de organisatie stonden er rond de 175.000 toeschouwers langs de lijn om de hardlopers aan te moedigen. LEES OOK: Nog één keer genieten van de NN CPC Loop 2018 met de mooiste foto's en video's