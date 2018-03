'TU Delft moet meer voor de stad gaan betekenen'

Politieke partijen met elkaar in debat in Theater de Veste in Delft. (Foto: Omroep West)

DELFT - TU Delft kan meer betekenen voor de stad dan op dit moment het geval is. Dat vindt een meerderheid van de politieke partijen in Delft, blijkt uit het verkiezingsdebat dat maandagavond werd uitgezonden op Radio West. 'De gemeente doet allerlei dingen voor de TU, maar je hoort nauwelijks wat de universiteit nou eigenlijk voor de stad doet', vindt Lieke van Rossum van de SP.

Lijsttrekkers kruisten maandagavond de degens in Theater de Veste. Ze gingen met elkaar in debat over de TU, cameratoezicht en het uitgavebeleid van de gemeente.



TU Delft levert de stad 550 mijoen euro per jaar op Michelle Corten van STIP

'TU is niet de enige motor'

Studentenpartij STIP wil dat de gemeente meer samenwerkt met de universiteit. 'De TU is goed voor de stad, ze leveren 550 miljoen euro per jaar op en zorgen voor 15 procent van de werkgelegenheid en volgens mij kan dat nog veel beter', zegt lijsttrekker Michelle Corten van STIP.

De SP kan zich daar niet in vinden. 'De TU is niet de enige motor van de economie in Delft. Samenwerken is altijd goed, maar bedienen niet. De gemeente is niet gemaakt om voor de TU te zorgen. Delft is groter dan alleen de universiteit', vindt lijsttrekker Lieke van Rossum van de SP.



Onlangs is er een samenwerkingsprogramma gemaakt tussen de gemeente en de TU en daarin staan volgens haar te veel zaken die de gemeente doet voor de universiteit. 'Station Delft Zuid gaat Delft Campus heten en er worden studentenhuizen gebouwd, maar je hoort nauwelijks wat de universiteit voor de stad doet.'



'TU moet meer bouwen voor studenten'

Ook de PvdA vindt dat de universiteit meer kan doen voor de gemeente. 'Er moet meer gebouwd worden voor studenten. De universiteit groeit enorm en de studenten kunnen we niet allemaal in stad huisvesten, dat zou de TU zelf moeten doen.'

Stadsbelangen wilde van STIP weten wat de TU de stad oplevert. Corten van STIP: 'Studenten zorgen ervoor dat er tien kroegen en twee supermarkten open kunnen blijven. Ze hebben economische waarde. We willen dat ze daarna in de stad blijven, dat ze hier blijven werken en dat de kennis hier blijft. Het is echt bewezen goed voor stad.'



