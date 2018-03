OM eist taakstraf voor bedreigen DENK

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 80 uur geëist voor het bedreigen van Tweede Kamerleden van DENK op een Facebookpagina van weekblad Elsevier. Een 36-jarige Hagenaar schreef: 'Wie pompt ze een keer vol lood?'. De man zegt er spijt van te hebben, maar beweert ook dat de politici het over zichzelf hebben afgeroepen.

De Hagenaar zei maandag voor de rechtbank in een opwelling gehandeld te hebben. Hij zou nogal fel reageren op onrecht. De Kamerleden Kuzu en Öztürk hadden hem kwaad gemaakt door naar zijn eigen zeggen 'racistische opmerkingen over Nederlanders'.

Hij verwijderde zijn oproep op Facebook al binnen tien minuten, maar het bericht werd gezien en de politici deden aangifte tegen hem. De verdachte verklaarde niet goed te begrijpen dat zij zich bedreigd voelden. 'Zij zijn gevaarlijk, dan kan je dit toch verwachten.' Toch zou hij het niet meer doen.



Familie

De officier van justitie vindt dat moeilijk te geloven, want het incident staat niet op zichzelf. De man heeft ook in familiekringen nogal stevige taal gebruikt. Toen hij in Alphen aan den Rijn zijn kind niet mee mocht nemen van zijn ex, schreeuwde hij de voicemail vol. 'Je kop gaat eraf en van je vader wil ik vingers hebben.'

Later zei hij op een politiebureau weer dat hij hun koppen zou afhakken en ervoor zou zorgen dat ze in een rolstoel terecht zouden komen. Verder trapte hij de auto van zijn moeder in elkaar. Tijdens de strafzitting scheldt hij iemand die schade komt claimen uit voor pedofiel.



'Naar en sinister'

De officier van justitie noemt de bedreigingen aan het adres van DENK 'naar en sinister'. Ze trekt een vergelijking met een bedreigend internetfilmpje dat over Sylvana Simons is gemaakt. 'De verdachte wijst naar anderen, maar hij ging grenzen over. Dit raakt de parlementaire democratie, want politici moeten onbelemmerd hun taak kunnen uitvoeren.'

De officier eist een werkstraf van 80 uur en een maand voorwaardelijk cel. Verder moet de man zich laten behandelen om zijn impulsen onder bedwang te krijgen en 900 euro betalen voor de auto. De rechtbank doet 26 maart uitspraak.

