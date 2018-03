Deel dit artikel:











Marleen Damen van de PvdA dinsdag te gast bij Muijs in de Morgen Marleen Damen (Foto: PvdA Leiden)

LEIDEN - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs verschillende lijsttrekers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Dinsdag is Marleen Damen van de PvdA in Leiden te gast.

Damen is sinds 2014 wethouder van de gemeente Leiden voor Werk en Inkomen, Wijken en Financiën. Ze is de eerste vrouw die zich in Leiden kandidaat heeft gesteld als lijsttrekker. Ze zet zich tijdens deze verkiezingsstrijd in voor de zwakkere in de samenleving. Voordat ze in 2014 wethouder werd, was Damen directeur van Cedris, een landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Lijsttrekkers

De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Woensdag is het de beurt aan Martijn Balster (PvdA Den Haag). Donderdag maakt Boudewijn Revis (VVD Den Haag) zijn opwachting en vrijdag schuift Adriaan Andringa (D66 Voorschoten) aan in de studio.