Verkiezingsdebat Westland: woningen of kassen?

WESTLAND - Wat gaan we bouwen en waar? Dit is één van de vragen waar de gemeenteraad in Westland zich de komende jaren over zal willen buigen. En dus is het een vraag die aan bod komt tijdens het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers dat Omroep West vanavond uitzendt.

Volgers van de Westlandse politiek hebben de afgelopen jaren misschien de indruk gekregen dat het altijd hommeles is in de raad. Maar wie de verkiezingsprogramma's leest, moet concluderen dat er ook veel eensgezindheid is over wat er de komende jaren moet gebeuren. Investeren in de agri-industrie, meer fietspaden, goed zorgen voor de burgers die dat nodig hebben... het zijn punten die bij veel partijen terugkomen.

Valt er dan niets te kiezen? Natuurlijk wel, want de ene partij vindt dat burgers voor elkaar moeten zorgen, de andere wil dat de overheid eerder helpt. De ene partij vindt dat er strandhuisjes op het strand mogen komen, de ander is daar fel tegen. En er zijn meningsverschillen over de vraag wat voor huizen er gebouwd moeten worden: sociale huur of betaalbare koop? Of zijn meer kassen toch een beter idee?



Café De Witte

Radio West en mediapartner WOS laten de lijsttrekkers vanavond live met elkaar in debat gaan, tussen 18.00 en 19.00 uur in het programma Studio Haagsche Bluf. Wil je erbij zijn? Kom dan naar café De Witte op het Marktplein in 's Gravenzande. En anders gewoon luisteren op 89,3 en 87,6 FM.

De hele week zijn er debatten op Radio West tussen 18.00 en 19.00 uur. Zo worden onder andere Zoetermeer, Leiden en Den Haag verder uitgelicht. Meer informatie is te vinden op onze verkiezingssite.