West Wekker: TU Delft moet meer voor stad betekenen en koning verrast verstandelijk gehandicapten

REGIO - Goedemorgen! Het is weer tijd om op te staan, tijd voor een nieuwe dag. Gisteren geen tijd meer gehad voor het nieuws? Wij praten je in deze West Wekker bij, zodat je helemaal op de hoogte bent. Zo vond gisteravond het eerste verkiezingdebat plaats op Radio West en verraste de koning verstandelijk gehandicapten met een bezoek.

1. 'TU Delft moet meer voor de stad gaan betekenen'

Lijsttrekkers van de politieke partijen in Delft kruisten gisteravond de degens in theater De Veste tijdens het eerste verkiezingsdebat op Radio West. De meerderheid van de politieke partijen gaf in het debat aan dat de TU Delft volgens hen meer kan betekenen voor de stad dan op dit moment het geval is. 'De gemeente doet allerlei dingen voor de TU, maar je hoort nauwelijks wat de universiteit nou eigenlijk voor de stad doet', vindt Lieke van Rossum van de SP.

2. Koning verrast verstandelijk gehandicapten met bezoek

Koning Willem-Alexander heeft gistermiddag een verrassingsbezoek gebracht aan een tehuis voor verstandelijk gehandicapten in Den Haag. In het kader van de start van de Week van Zorg en Welzijn ging de koning op bezoek bij het huis van Middin aan de Brugsestraat, in de wijk Belgisch Park.

3. Familie vermoorde Iraniër hoopt dat reconstructie meer details oplevert over zijn dood

'Het belangrijkste is te weten hoe mijn vader is vermoord', zegt Hawra Mola Nissi, de dochter van de vermoorde Ahmad Mola Nissi (52) gisteren. De Iraniër werd 8 november 2017 doodgeschoten voor zijn huis aan de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Om de dader op te sporen zendt Opsporing Verzocht vanavond een reconstructie uit van de zaak.

4. Supermodern complex moet Den Haag weer dé hockeystad van Nederland maken

We moeten terug naar de jaren negentig dat de Haagse hockeyclubs HGC en HDM meespeelden om het Nederlands kampioenschap. Voor het tijdperk van Klein Zwitserland moeten we zelfs terug naar de jaren zeventig en tachtig. Maar met de komst van een zogenoemd high performance-trainingscentrum is het de bedoeling dat Den Haag zo dadelijk weer hockeystad nummer één is van Nederland.

5. Verdachten moord Ans van der Meer blijven in de cel

Najma Z. (35) en Paulus O. (43) blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag gistermiddag beslist. De twee worden verdacht van de moord op de Ans van der Meer in juni 2017. De 85-jarige vrouw kwam op een gruwelijke manier aan haar einde in haar flat aan de Louis Davidsstraat in de Haagse wijk Loosduinen.

Weer

Veel bewolking met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag wordt het weer droger. De noordwestenwind neemt wat af en is matig tot vrij krachtig. De temperatuur ligt rond de 7 graden.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.