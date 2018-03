Supermodern complex moet Den Haag weer dé hockeystad van Nederland maken

DEN HAAG - We moeten terug naar de jaren negentig dat de Haagse hockeyclubs HGC en HDM meespeelden om het Nederlands kampioenschap. Voor het tijdperk Klein Zwitserland moeten we zelfs terug naar de jaren zeventig en tachtig. Maar met de komst van een zogenoemd High Performance Trainingscentrum is het de bedoeling dat Den Haag zo dadelijk weer hockeystad #1 is van Nederland.

Het nieuw supermoderne hockeycomplex op het terrein van HDM moet op 28 mei officieel worden geopend. Maandagmiddag was de officiële starthandeling met vertrekkend wethouder Rabin Baldewsingh. Deze onderstreepte de unieke samenwerking van de drie Haagse concurrenten: HGC, HDM en Klein Zwitserland. Want hoewel concurrenten, gaan ze samen proberen hockeyend Den Haag weer op de kaart te zetten.

Dat moet gebeuren met een nieuw aan te leggen hockeyveld, dat volgens kunstgrasspecialist Tijs van Lierop nog nergens anders in de wereld in gebruik is genomen: 'Normaal gesproken wordt een hockeyveld van bovenaf beregend. Het veld dat hier wordt gebouwd, wordt van onderaf nat gemaakt en zorgt daarmee voor een altijd egaal vochtig veld.'



Toekomst van de hockey

Innovatief is ook het gebruik van een uitgebreid camerasysteem, waarmee de sporters vanuit alle hoeken gevolgd kunnen worden. Video-analist Frank Maathuis: 'De bedoeling is dat je op basis van beelden snel ontwikkeld en snel beter wordt. Het komt beter in je systeem binnen als je met beelden wordt geconfronteerd.'

Het High Performance Trainingscomplex moet de toekomst van de hockey gaan worden. En dat betekent niet alleen dat Den Haag zo dadelijk weer hockeystad #1 van Nederland is, maar ook dat hier interlands worden gespeeld en dat de Oranje hockeyteams hier komen trainen. Toch denkt voorzitter Tjeerd Boven van HGC dat er nog meer voor nodig is: 'We moeten echt nog wel wat stappen maken: schaalvergroting, fusie, hele intensieve samenwerking is nodig om een club weer bij de top te krijgen.'

LEES OOK: Hockeycoach HDM beklaagt zich over 'k-veld' van Kampong: 'Hoofdklasse onwaardig'