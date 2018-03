Deel dit artikel:











Automobilist rijdt tegen brug, brandweer bevrijdt hem Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: Marofer)

DELFGAUW - Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt in Delfgauw. Hij raakte met zijn auto de zijkant van de brug in de Delfgauwseweg.

Het ongeluk gebeurde rond 2.00 uur. Er was geen ander verkeer bij betrokken. De gewaarschuwde brandweer heeft het slachtoffer uit de auto bevrijd. Hiervoor moest de achterbank weggeknipt worden. Het slachtoffer is op een wervelplank gelegd en in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.