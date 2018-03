'We staan voor grote uitdagingen', Marleen Damen wil de hoogte in met nieuwbouw in Leiden

LEIDEN - 'Het gaat nog niet goed met iedere Leidenaar.' En dus wil Marleen Damen van de Leidse PvdA extra aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Dat zei ze dinsdagochtend bij Muijs in de Morgen op Radio West. Zij blikte in de uitzending vooruit op de komende gemeenteraadsverkiezingen. 'Ik denk dat zes zetels reëel is'

Damen is sinds 2014 wethouder in Leiden, met de portefeuilles Werk en Inkomen, Wijken en Financiën. Ze is de eerste vrouw die zich in Leiden kandidaat stelde als lijsttrekker.

De PvdA gaat de verkiezingen in met de slogan 'Leiden maken we samen'. Damen wil een groenere en nog socialere stad. 'Één op de zeven kinderen in Leiden groeit op in armoede', legt ze uit. 'Daarnaast leven hier nog best veel mensen van een uitkering. Het gaat dus nog niet goed met iedere Leidenaar.'



Oss

Damen (44) is geboren in het Brabantse Oss. Ze kwam in Leiden terecht vanwege haar studie. 'Ik werd verliefd op deze stad en ben er gebleven.' Ze noemt Leiden 'een heerlijke stad om in te wonen'. Ze wijst op de historische binnenstad en het feit dat er 'genoeg te doen' is. 'En vanuit Leiden ben je zo in grote steden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht.'

Damen vindt Leiden ook een fijne stad om te besturen. 'We werken goed samen, maar we staan voor grote uitdagingen', benadrukt ze. 'Leiden is de meest dichtbevolkte stad van Nederland na Den Haag. Maar ook wij staan voor de grote opgave om huizen te bouwen. Het vinden van een plek waar dit kan, is lastig. Het is hier vol, maar het kan. We kijken met name naar locaties waar uitvalswegen zijn of al openbaar vervoer is. Want we koesteren het groen in de stad. We zullen de hoogte in moeten.'



Veel geïnvesteerd in de wijken

Damen is trots op wat het huidige college de afgelopen vier jaar heeft bereikt in Leiden. 'We hebben veel geïnvesteerd in werk voor iedereen in de stad en veel geïnvesteerd in de wijken. Zo zijn er wijkregisseurs aangesteld. Die zijn de schakels tussen de mensen in de stad en het stadhuis. Verder zijn er wijkvisies- en -plannen gemaakt. Iedereen die een goed idee heeft - bijvoorbeeld het opknappen van een speeltuintje - kan dit opperen en subsidie van ons krijgen.'

Maar aandachtspunten blijven er. Zoals veiligheid. Dat blijft belangrijk, benadrukt Damen. 'We stimuleren wijkinitiatieven zoals buurtapps. En waar de veiligheid echt in het geding is, gaan we in gesprek met de bewoners politie en jeugd- en jongerenwerkers. Ook investeren we in jongeren om te voorkomen dat ze de verkeerde kant opgaan.'



'Meer ruimte voor fietsers en groen'

Ook focust Damen zich op de 'verkamering' van huizen in Leiden. 'Studenten horen bij de stad', bezeft ze. Maar ze wil voorkomen dat er overlast ontstaat doordat huisjesmelkers veel huizen opkopen. 'Dat kan veel overlast veroorzaken.' Ze pleit daarom voor een 'quotum voor verkamering'. 'Want het moet wel leuk blijven.'

Verder wil de PvdA de stad graag autoluw maken. 'De afgelopen vier jaar hebben we miljoenen geïnvesteerd in twee parkeergarages. Een daarvan is inmiddels klaar. We hebben nu de kans om bezoekers daar te laten parkeren. Als er minder auto's komen in de stad ontstaat er meer ruimte voor fietsers en groen. Maar we moeten de stad niet helemaal autovrij maken.'



Zetels

De PvdA bezet in de Leidse gemeenteraad nu vijf van de 39 zetels. Damen heeft goede hoop dat de aanstaande verkiezingen goed zullen uitpakken voor haar partij. 'Ik denk dat zes zetels reëel is.'

Lijsttrekkers

De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Woensdag is het de beurt aan Martijn Balster (PvdA Den Haag). Donderdag maakt Boudewijn Revis (VVD Den Haag) zijn opwachting en vrijdag schuift Adriaan Andringa (D66 Voorschoten) aan in de studio.