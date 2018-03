Ongeluk veroorzaakt lange file op de A12

GOUDA - Verkeer op de A12 naar Utrecht moest dinsdagochtend rekening houden met een flinke file. Na een ongeluk waarbij twee auto's betrokken waren, werden rond 7.00 uur twee rijstroken afgesloten.

Rond 7.30 uur stond het verkeer vast over zeventien kilometer. Die file begon bij het Gouwe-aquaduct. De ANWB waarschuwde voor meer dan een uur vertraging. Een kwartier later werden de afgesloten rijstroken vrijgegeven, maar de file lost maar langzaam op. Om 8.45 uur had de file nog altijd een lengte van zestien kilometer en bedroeg de vertraging veertig minuten.

Vanwege de problemen op de A12 loopt het verkeer ook nog altijd vast op de N11. Daar moet je rekening houden met een half uur vertraging voor de aansluiting met de A12.



A4

Er waren ook problemen op de A4 naar Amsterdam. Daar werd dinsdagochtend een rijstrook afgesloten na een ongeluk. Dit leidde tot een file van dertien kilometer voor het knooppunt Prins Clausplein. Die afgesloten rijstrook werd om 7.30 uur vrijgegeven.

Daarna ontstond een nieuwe file voor Zoeterwoude-Dorp. Die is veertien kilometer lang en veroorzaakt een half uur vertraging. Op de weg naar Rotterdam staat het verkeer ook stil, tussen Plaspoelpolder en Delft over zes kilometer. Hier gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook werd afgesloten, maar die is sinds 8.30 uur weer open. Volg hier de actuele verkeersinformatie.

