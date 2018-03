Overvallers distributiecentrum De Bilt hebben link met onze regio

DEN HAAG - De mannen die in november 2016 een gewelddadige overval pleegden op een distributiecentrum in De Bilt, hebben een link met onze regio. Eén van de vijf verdachten is aangehouden en komt uit Den Haag. De vluchtauto van de overvallers is gestolen in Den Haag en brandend achtergelaten in Bodegraven. De nog gezochte verdachten zijn gefilmd door bewakingscamera’s.

De overval bij het bedrijf Mikropakket aan de Universiteitsweg in De Bilt vindt plaats in de vroege ochtend van woensdag 16 november 2016. Rond 02.30 uur dringen vier mannen het pand binnen. Een vijfde dader blijft buiten bij de vluchtauto. De drie aanwezige medewerkers worden bedreigd met wapens, overmeesterd en vastgebonden.

De daders doorzoeken het bedrijf en gaan er vandoor met verschillende waardevolle spullen, rijbewijzen en paspoorten. Er zijn ook dure horloges gestolen, onder andere van het merk Audemars Piguet. Die zijn tienduizenden euro’s waard. De verzekering heeft daarom een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachten en het terugvinden van de buit.



Al één aanhouding

De vluchtauto van de overvallers is na de overval in brand gestoken op de Doortocht in Bodegraven. De BMW is eerder gestolen in Den Haag en was voorzien van nagemaakte kentekenplaten.

Vrijdag 9 maart is al een 41-jarige Hagenaar aangehouden als verdachte. De andere vier worden nog gezocht en zijn gefilmd door de bewakingscamera’s. De vraag is wie de mannen herkent, bijvoorbeeld aan hun kleding of in combinatie met elkaar. Op de beelden zijn af en toe stukjes van hun gezicht te zien.



Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

