Contactloos betaald met uit auto gestolen pinpas

VOORBURG - Een man uit Voorburg kijkt raar op als hij ontdekt dat er is ingebroken in zijn auto. Hij dacht dat er helemaal niets van waarde in de auto lag. Maar dan blijkt dat er een portemonnee in de auto was blijven liggen. Met de pinpas die daarin zat, is meerdere keren contactloos betaald.

De auto staat in de nacht van 10 op 11 januari geparkeerd op de Van Alphenstraat in Voorburg. De eigenaar ontdekt de inbraak ’s morgens vroeg. Er is een ruit ingeslagen. In eerste instantie denkt hij dat er niets weg is, maar later ontdekt hij dat zijn portemonnee kwijt is. Die is blijkbaar uit een jaszak gevallen en in het zicht in de auto blijven liggen.

Als de man zijn bankrekening controleert, blijkt dat er meerdere keren contactloos is betaald met zijn pinpas. De verdachte komt in beeld op station Den Haag Centraal, waar hij snoep koopt bij een automaat. Dezelfde man rekent even later iets af bij AH To Go op station Amsterdam Centraal. Het is niet bekend of deze man heeft ingebroken in de auto. Hij wordt gezocht omdat hij gebruik maakt van de pinpas die bij de inbraak is gestolen.



Herkent u de man?

