Zus moordslachtoffer: 'Heb er alles voor over om iemand te laten praten'

DEN HAAG - 'Het is heel verdrietig. Geen afscheid kunnen nemen en het niet weten waarom... die combinatie is heel moeilijk. Ik heb er alles voor over om iemand te laten praten.' Aan het woord is Lotty Redeker, de zus van de vermoorde Maarten Redeker. De moord op haar broer in 2007 is één van de zaken die op de coldcasekalender van de politie staan. Het opsporingsprogramma Team West besteedt dit jaar aandacht aan de zes zaken uit onze regio.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 13 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

Het lichaam van de 29-jarige homoseksuele Maarten Redeker wordt op 16 maart 2007 gevonden in zijn woning aan de Schoutendreef in Den Haag. Op dat moment heeft zijn familie al tien dagen geen contact met hem gehad. Ook zijn werkgever kan hem ondanks een aantal pogingen niet bereiken.

Omdat Maarten wel vaker een paar dagen niets van zich laat horen, is de ongerustheid niet meteen heel groot. Maar na verloop van tijd nemen de zorgen toe. Zijn familie woont ver weg en vraagt bekenden om langs te gaan bij de woning van Maarten.



Vondst lichaam

De deur wordt niet open gedaan en de politie wordt gebeld. Als agenten naar binnen gaan, vinden ze het lichaam van Maarten. Hij ligt half ontbloot op de koude, stenen vloer achter de voordeur en heeft meerdere steekwonden op zijn lichaam. Uit onderzoek blijkt dat hij waarschijnlijk al op 7 maart is overleden door een combinatie van de verwondingen en het achterblijven op de koude vloer.

'Maarten had heel nauw contact met mijn ouders. Hij belde veel met mijn moeder en deelde alles met haar', zegt Lotty. 'We hadden veel twijfel toen we hem niet konden bereiken. Hij ging wel vaker weg of op reis zonder iets te zeggen, en het is een volwassen man... Als die twijfel er niet was geweest, hadden we hem eerder gevonden. Maar het kwaad was al geschied. Het is heel verdrietig dat hij daar zo lang heeft gelegen.'



Coldcaseteam

In 2007 en 2008 doet de politie onderzoek naar de moord. Er worden twee verdachten aangehouden, maar die blijken een sluitend alibi te hebben. In augustus 2008 zijn er geen aanknopingspunten meer en wordt de zaak gesloten. In 2014 besluit het coldcaseteam van de Haagse politie opnieuw naar de onopgeloste moord te kijken.

'We zijn terug gegaan naar het plaats delict en hebben ons opnieuw de vraag gesteld wat daar gebeurd moet zijn', zegt Leo Simais van het coldcaseteam. Ook verdiept het team zich opnieuw in het slachtoffer. 'Er was in de dagen voor zijn overlijden niet zoveel bijzonders aan de hand. Hij zat veel op internet, deed zijn boodschappen en had contact met bekenden en zijn moeder.'



Geschreeuw en gestommel

Op 7 maart 2007 om 7.30 uur hoort een buurvrouw geschreeuw en gestommel in de flat van Maarten. Even later hoort ze nog wat gekreun. Daarna blijft het stil. De politie denkt dat dat het moment is dat Maarten om het leven is gebracht. De buurvrouw onderneemt geen actie en vertelt haar verhaal pas tijdens het buurtonderzoek, als het lichaam al is gevonden.

'In de slaapkamer, de gang en de keuken is gevochten. Er zijn spullen omver gegooid, plantenbakken zijn kapot, er zit bloed aan de wanden. Daarbij heeft Maarten het letsel opgelopen, maar mogelijk zijn de dader of daders ook gewond geraakt', zegt Simais.



Niet de bedoeling?

'Eén van de scenario's die we onderzoeken, is dat het helemaal niet de bedoeling was dat Maarten kwam te overlijden', gaat Simais verder. 'Misschien is het ontaard in een vechtpartij en was het een ongeluk.'

De familie zit al elf jaar in onzekerheid. 'Maarten was in onze beleving ergens bang voor', zegt zus Lotty. 'Maar het is zo moeilijk om dat concreet te krijgen. We hebben het wel gevraagd: is er iets? Vertel het ons. Maar hij deed zijn mond niet open. Hij zei niks. Moet ik dan gaan gissen?'



Camera bij de voordeur

Dat hij bang was, zou bevestigd kunnen worden door een camera die boven zijn voordeur is opgehangen. Maar die maakt geen opnamen: het is een dummy. Lotty weet niet waarom de camera er hing, want ook daarover zei Maarten nooit iets.

Leo Simais kent de precieze reden ook nog niet, maar de camera zegt mogelijk wel iets over de dader of daders van de moord: 'We denken dat het een bekende of bekenden van Maarten zijn geweest. De camera zou onbekenden kunnen afschrikken. Bekenden wisten dat het een dummy was en dat er niets werd opgenomen.'



Bezoek aan België

Maarten was homoseksueel. Zijn laatste relatie loopt in januari 2007 stuk. Tijdens een eerdere relatie is hij diep in de schulden geraakt. In de periode voor zijn dood is Maarten via internet op zoek geweest naar contact met andere mannen. Op 5 maart heeft hij nog een bezoek gebracht aan Antwerpen.

'Kennelijk heeft hij via internet contact opgedaan met iemand uit Antwerpen. Maar wat hij daar precies gedaan heeft, of wie hij daar heeft ontmoet, dat weten we nog steeds niet', zegt Leo Simais.



DNA-spoor

In 2017 krijgt het coldcaseteam mooi nieuws van het Nederlands Forensisch Instituut. Er is een DNA-mengprofiel gevonden in de sporen die in 2007 zijn veiliggesteld. In dat profiel zit DNA van Maarten en van een onbekende man. Daarom kan dat DNA niet worden vergeleken met de profielen in de DNA-databank.

Een mengprofiel kan alleen één op één worden vergeleken met het DNA van een verdachte, maar die is er in deze zaak nog niet. Het coldcaseteam hoopt daarom nog steeds op nieuwe tips over de moord op de 29-jarige Maarten Redeker op de Schoutendreef in Den Haag.



'Kom in actie'

Zus Lotty hoopt vurig op een doorbraak in de zaak. 'Het is iemand waar je van houdt. Het is mijn eigen verdriet en het verdriet van mijn ouders is heel zwaar. Dat wordt niet minder, het wordt anders in de loop van de tijd. De vragen zijn er nog steeds.'

Tegen mensen die informatie hebben over de moord op haar broer, zegt Lotty: 'Sta op. Kom in actie, hoe moeilijk ook. Desnoods schakel je hulp in. Wees niet bang. Doe wat goed is', besluit ze.



15.000 euro beloning

Getuigen of mensen die meer weten over de moord, worden dringend verzocht om contact op nemen met de politie. Voor de gouden tip is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

In bovenstaande video ziet u veel meer over de moord op Maarten Redeker. Zijn zus Lotty is aan het woord en rechercheur Leo Simais van het coldcaseteam vertelt meer over het onderzoek.



Heeft u informatie over de moord op Maarten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem