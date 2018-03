Noordwijk blij met sanering en sloop uitgebrande manege

NOORDWIJK - Bouwbedrijf VolkerWessels gaat de uitgebrande manege Meeuwenoord in Noordwijk slopen. Dit tot grote vreugde en opluchting van burgemeester Jan Rijpstra. 'De bron van de steeds terugkerende brandstichtingen is daarmee weggenomen. De gemeente is blij dat VolkerWessels zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.'

Na de derde brand was de maat vol voor burgemeester Rijpstra. Hij had al eerder aangedrongen op sloop van de leegstaande manege. 'De aanwezigheid van asbest in de 'paardenruïne' aan de Northgodreef vormt een gevaar voor de volksgezondheid en de natuur. Nu is er in goed overleg met de Omgevingsdienst West-Holland een plan opgesteld', laat de gemeente weten.

De voorbereidende werkzaamheden zijn deze week begonnen. De komende dagen pakt een gespecialiseerd bedrijf de asbestsanering op. Daarna volgt de ontmanteling van de manege. Zo veel als nodig wordt er door VolkerWessels verwijderd. Het bedrijf is een belangrijke projectpartner van Ronnie van de Putte, de eigenaar van de manege.





LEES OOK: Oude manege is 'doorn in het oog' van gemeente Noordwijk