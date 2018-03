Chauffeur gezocht voor theatergroep

DEN HAAG - ‘Wie vindt het leuk om de mensen van onze theatergroep na de voorstelling op te halen en thuis te brengen?’ Vera Smits van theatergroep Trivelino zoekt een chauffeur met busje en riep de hulp in van Superdebby!

Theatergroep Trivelino bestaat uit achttien mensen met en zonder een verstandelijke beperking die met elkaar een spetterend optreden verzorgen. Binnenkort gaat de groep weer op theatertournee en deze keer wordt er een persiflage op Orpheus en Eurydice gespeeld.

Veel gezelligheid

Sommige mensen komen zelfstandig, maar een aantal acteurs is afhankelijk van vervoer. ‘De laatste jaren hadden we een vrijwilliger die met een busje tegen een kleine vergoeding de mensen van de theaters ophaalde en naar huis bracht. Helaas zijn ze dit jaar niet in de gelegenheid de mensen op te halen,’ schrijft Vera aan Debby. Daarom is de groep op zoek naar een nieuwe vrijwilliger.

Het gaat om acht voorstellingen en de chauffeur zou ongeveer zes mensen thuis moeten brengen.

De voorstellingen vinden plaats tussen 24 maart en 25 mei. ‘Eén busje zou mooi zijn maar twee mensen met een auto kan ook natuurlijk. Je zou ons een groot plezier doen, en het is ook altijd gezellig in de bus na afloop,’ aldus Vera.

Heb je interesse? Mail naar superdebby@omroepwest.nl