Deel dit artikel:











'Hij schrok zich kapot', dief probeert telefoon te stelen uit politieauto Politieauto | Foto: John van der Tol

WADDINXVEEN - Een man heeft geprobeerd een telefoon te stelen uit een politieauto. Die stond maandagochtend op een parkeerplaats in Waddinxveen. De dief had niet gezien dat er een agent in de auto zat. Die agent was bezig met een melding schrijft de politie op Facebook.

De man dacht zijn kans schoon te zien en dook aan de passagierskant de auto in. Toen hij dit deed, zag hij de agent - in zijn opvallende politieuniform - zitten. 'Hij schrok zich kapot', schrijft de politie op Facebook. De agent in de - onopvallende - politieauto bedacht zich geen moment, sprong uit de auto en zette de achtervolging in. Hij slaagde erin de dief te arresteren. Die is naar het politiebureau in Gouda gebracht. LEES OOK: Meppende wodkadief heeft er 'heel veel spijt van'