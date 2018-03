Smeltende kabel in lift zorgt voor brandalarm Raad voor de rechtspraak

DEN HAAG - Een smeltende kabel in een lift heeft in de Raad voor de rechtspraak het brandalarm geactiveerd. Het gebouw aan de Haagse Kneuterdijk werd maandagmiddag direct ontruimd, maar de brandweer kon aanvankelijk de brandhaard niet vinden.

Er stond aardig wat rook in het pand en er hing een doordringende schroeilucht op de derde en vierde etage, maar er waren geen vlammen te zien. Brandweerlieden maakten gebruik van warmtebeeldcamera's. Dit leverde niets op.

Pas in de loop van avond werd door een aannemer de boosdoener ontdekt. Een kabel bovenop een liftcabine was aan het smelten. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Na een reset van de automatische brandmeldinstallatie en een laatste check van de brandweer was het probleem verholpen.



Ontruiming

De naar schatting 100 aanwezige medewerkers van de Raad voor de rechtspraak stonden snel buiten. 'De ontruiming verliep met behulp van de bhv'ers zonder problemen', aldus een woordvoerster. 'De regelmatige ontruimingsoefeningen hebben hun nut weer eens bewezen', vervolgt zij trots.

De medewerkers mochten even terug naar binnen om hun spullen op te halen en hebben de rest van de maandag thuis gewerkt. Dinsdagmorgen kon iedereen weer terecht op zijn eigen vertrouwde werkplek in het gebouw. De lift is voorlopig buiten werking gesteld.

LEES OOK: Vijf restaurants tijdelijk ontruimd vanwege brand