Wilma zoekt ring die ze kreeg van haar moeder (en per ongeluk wegggooide)

DEN HAAG - Wilma Stichter uit Den Haag is op zoek naar de ring die ze van haar moeder heeft gekregen en is kwijtgeraakt. Ze is hem niet zomaar verloren maar heeft hem per ongeluk zelf weggegooid! Ze doet een oproep in SuperDebby!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Wilma kreeg de ring van haar - inmiddels overleden - moeder. Ze wilde Wilma een mooi kado geven en heeft de ring gekocht voor haar dochter in het najaar van 2007. De ring is een dierbare herinnering aan haar moeder. Weggegooid in propje papier

Wilma heeft de ring in een propje papier gedaan om mee te nemen op vakantie in haar toilettas, maar toen heeft ze het propje papier met de ring daarin per ongeluk weggegooid! ‘Ik kon mezelf wel voor mijn hoofd slaan toen ik erachter kwam', vertelt ze. De echte ring zal ze niet meer terugvinden maar Wilma hoopt dat er iemand is die deze ring ook heeft en hem misschien aan haar wil verkopen. De ring heeft 3 steentjes in de vorm van een klavertje met drie kleuren: geel, blauw en nog een andere kleur die ze niet meer weet. Er zit ook een heel klein diamantje in de ring zelf. Wilma heeft geen foto van de ring maar hij was alleen te koop in het najaar van 2007 met een speciale vaste klanten actie van de Bijenkorf. Kun jij Wilma helpen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl