Onafhankelijke deskundige voor conflict Leidse terrasboten nog niet gevonden

LEIDEN - De gemeente Leiden moet zo snel mogelijk een onafhankelijk deskundige aanstellen om een conflict over terrasboten in de Oude Rijn op te lossen. Dat bleek dinsdag tijdens een spoedzaak bij de Raad van State.

Afgelopen januari haalde de Raad al een streep door de vergunning voor een nieuw halfrond rivierterras voor horecagelegenheid Annie's op de kop van de Hoogstraat. Een onafhankelijke deskundige moet onderzoeken of de doorvaart en het historisch aangezicht van de Leidse kades niet teveel worden aangetast door al die terrassen op het water, zo oordeelde de Raad in januari. Ondertussen zoekt de gemeente Leiden nog steeds naar zo'n deskundige.

De Historische Vereniging Oud Leiden en het Waterambacht vertrouwden het niet en vroegen de Raad dinsdag het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad te blokkeren. De tegenstanders vrezen dat de gemeente alsnog snel een terrasvergunning aan café-restaurant Annie’s verleent als het plan niet wordt geschorst.



'Waterpolitie geen onafhankelijke deskundige'

De woordvoerster van de gemeente Leiden vertelde dat de waterpolitie naar de situatie gekeken heeft en geen probleem ziet. Daar nam rechter en staatsraad Jaap Hoekstra geen genoegen mee, 'met alle respect voor de waterpolitie, maar dat is geen onafhankelijke deskundige.'

John Steegh en Henk Hegman van het Waterambacht hopen dat de Raad van State het bestemmingsplan schorst zodat Annie’s niet via een 'afsnijbochtje' toch nog een terras van 500 vierkante meter kan aanleggen. 'Op zich hebben we geen probleem met de huidige situatie met een beperkt terras op dekschuiten. Maar het plan voor een halfrond terras dat hoog boven het water komt te liggen gaat te ver en tast het historisch beeld van de Leidse binnenstad aan.'



Evenementen

Tijdens de spoedzitting vroeg binnenstadbewoner Jan-Willem Landman om paal en perk te stellen aan het aantal evenementen in de binnenstad. Landman zei te spreken namens een groot aantal Leidenaren die geen zin heeft om bijvoorbeeld in de kerstperiode de stad te worden uitgejaagd. Een gewone kerstmarkt met jaren 50-muziek vindt Landman prima,'maar niet met die skihut midden in de kerstmarkt waar dag in dag uit enorm harde muziek uit komt'.

Landman vindt dat de gemeente Leiden het aantal evenementen beter over de diverse beschikbare locaties in de stad moet verdelen. 'Afgelopen 3 oktober kreeg een aantal bewoners vanwege de overlast tijdens een groot verplaatst evenement een hotelkamer aangeboden. We willen toch niet dat de gemeente straks tijdens de kerst binnenstadbewoners naar hotelkamers stuurt. Iedereen wil toch een rustige kerst kunnen vieren', aldus Landman tijdens de spoedzaak.



Uitspraak

Staatsraad Hoekstra toonde begrip voor Landmans verzoek en vroeg of de gemeente niet een betere spreiding van evenementen kan regelen. Uitspraak volgt binnen enkele weken.

