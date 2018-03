Kat aan de wandel in Hubertustunnel

De kat wandelde in de Hubertustunnel (Foto: Politie Overbosch)

DEN HAAG - Problemen in de Hubertustunnel in Den Haag door een bijzondere weggebruiker. Een kat ging er dinsdagochtend aan de wandel, waardoor de tunnel tijdelijk afgesloten moest worden.

De tunnel werd even afgesloten zodat het beestje gered kon worden. Dat is gelukt: de politie heeft de kat in veiligheid gebracht.

Politie Overbosch laat op Twitter weten dat het dier niet gechipt was. Hij is afgeleverd bij het dierenasiel aan de Binckhorstlaan.

LEES OOK: Zwanger schaap uit sloot gered