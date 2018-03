Haagse Markt beste van Nederland: 'Een prachtig verjaardagscadeau'

DEN HAAG - De Haagse Markt is uitgeroepen tot 'de beste grote markt van Nederland'. Dat maakte de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel dinsdagmiddag bekend.

De CVAH organiseert de verkiezing van de beste markt van Nederland al voor de 26e keer. De vereniging wil hiermee het marktwezen in Nederland onder de aandacht te brengen. De Haagse Markt rekende in de categorie 'grote markten' - dit zijn markten waar vijftig of meer kooplieden staan - af met Beverwijk en Hoorn.

Eind januari maakte de driekoppige jury een ronde over de markt. Daarbij werd gelet op zaken zoals diversiteit, hygiëne en de bereikbaarheid van de markt. Het viel jurylid Martie Bleker destijds al op dat de verbeterpunten die een jaar eerder waren aangegeven - toen de Haagse Markt het nog moest afleggen tegen de markt in Dordrecht - goed waren opgepakt. Bleker wees onder meer op de verbeterde communicatie met de gemeente en het feit dat er inmiddels veel meer wordt samengewerkt.



'Vruchten afgeworpen'

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD) van Den Haag is trots op de titel: Revis: 'Dat is nog eens een prachtig verjaardagscadeau voor de Haagse Markt. Ik feliciteer de hardwerkende ondernemers. Zij hebben het succes verder uitgebouwd. De vernieuwde markt heeft zijn vruchten afgeworpen.'

