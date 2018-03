Trudy doet bowlingprijzen en trofeeën weg aan liefhebbers

DEN HAAG - Bij het leveren van een mooie prestatie hoort een glanzende beker en fonkelende trofee. Zo'n prijs maakt blij. Trudy Boertje uit Den Haag hoopt ook op blije gezichten. Zij doet haar grote collectie bekers en trofeeën uit de bowlingsport weg.

Nu denk je misschien dat Trudy heel goed kan bowlen. Maar dat is niet het geval. De ironie wil zelfs dat ze dat helemaal niet kan. 'Ik ben linkshandig waardoor alle ballen in de greppel belanden', zegt Trudy.

Toch heeft ze in een garagebox ongeveer 40 prijzen en trofeeën staan. 'Een vriendin vroeg een keer of ik wist waar je bekers kon krijgen... Toen ben ik gaan rondsnuffelen en ben via een advertentie gestuit op een hele partij die iemand gratis wegdeed. Ik hoop daar nu verschillende andere mensen blij mee te maken', zegt Trudy.





Vrijwillige bijdrage

Ze zette een advertentie: 20 euro voor 40 bekers en trofeeën. 'Een schijntje, maar niemand had belangstelling. Dus nu probeer ik het op deze manier. Ik wil er geen geld voor, maar als mensen vrijwillig een bijdrage willen leveren aan het dierenasiel in Den Haag, heel graag', vertelt Trudy.

Op de bekers en trofeeën staan natuurlijk plaatjes van de bowlingsport, maar die kun je eraf halen en dan zijn de bekers nog goed te gebruiken. Ze doet echter niet al haar prijzen weg. Er staan er nog een paar in de huiskamer te schittere.... die heeft Trudy gewonnen in de paardensport, met dressuur. 'Daar kijk ik elke dag met genoegen naar.'

