ADO Den Haag moet steunpilaar Tom Beugelsdijk weken missen

DEN HAAG - ADO Den Haag moet het de komende weken zonder Tom Beugelsdijk stellen. De centrale verdediger heeft in de wedstrijd met NAC Breda (0-2 verlies) een scheurtje in zijn hamstring opgelopen.

Beugelsdijk werd zaterdagavond al voor de rust gewisseld. De blonde verdediger onderging maandag een MRI-scan en kreeg dinsdag het nieuws te horen. Naast Beugelsdijk hebben ook Tyronne Ebuehi en Wilfried Kanon een blessure opgelopen. Beide hebben last van hun lies.

Voor ADO-trainer Fons Groenendijk betekent dat een flinke puzzel voor de eerst volgende wedstrijd. Beugelsdijk (blessure) en Kanon (schorsing) zijn sowieso niet inzetbaar. Jeugdspeler Shaquille Pinas is voor de Haagse trainer geen optie. ADO en de verdediger worden het niet eens over contractverlenging waarna Pinas is teruggezet naar het tweede elftal.



Guy Smith naar A-selectie

Logischerwijs starten Nick Kuipers en Danny Bakker aankomende vrijdag als centrale verdedigers. De kans is groot dat Guy Smith vanuit Jong ADO Den Haag naar het eerste wordt gehaald. De 22-jarige verdediger maakte op 24 oktober 2014 zijn debuut voor ADO Den Haag in de uitwedstrijd met FC Dordrecht. Daarna vertrok hij naar de amateurs van Noordwijk om afgelopen zomer weer terug te keren in Den Haag. Hij is aanvoerder van Jong ADO Den Haag.