Cold case uit 2007 in Team West

DEN HAAG - Het opsporingsprogramma Team West besteedt dinsdagavond aandacht aan de onopgeloste moord op Maarten Redeker in maart 2007. Het lichaam van de 29-jarige man werd gevonden in zijn woning aan de Schoutendreef in Den Haag. Zijn familie had op dat moment al tien dagen niets van hem gehoord.

De moord staat op de coldcasekalender van de politie. Die is verspreid in gevangenissen, in de hoop dat gedetineerden die meer weten over de zaken, gaan praten met de politie. Op de kalender staan zes zaken uit onze regio. Team West besteedt in de loop van het jaar aandacht aan al die zaken.

In de uitzending komt Lotty Redeker, de zus van Maarten, aan het woord. Leo Simais van het coldcaseteam van de Haagse politie vertelt wat er tot nu toe bekend is over de moord. Team West is dinsdag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. De video zal vanavond ook op de website geplaatst worden.

