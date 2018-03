Personeelstekort in zorg raakt ook patiënten: 'Stress, minder zorg en niet op tijd'

DEN HAAG - Zorgwerkgevers en opleidingen halen van alles uit de kast om studenten binnen te halen die in de zorg willen gaan werken. Op het ROC Mondriaan in Delft hielden zij vanwege 'de week van zorg en welzijn' dinsdag een symposium. Het personeelstekort is nu al zo nijpend dat het ook de cliënten raakt.

Tony Steenweg zit sinds zijn tia's in een rolstoel. Hij kan veel zelf, maar bij het aankleden en badderen heeft hij hulp nodig. Die krijgt hij uiteraard, maar hij merkt wel dat het personeel zelf ook lijdt onder het grote personeelstekort.

'Stress bij het personeel, dat merk ik wel', zegt Tony. 'Ik krijg ook minder makkelijk zorg. Sommige dingen kunnen niet meer, zoals mijn been insmeren met hennepzalf. Ze doen het er wel op, maar insmeren mag niet meer. En dat het moeite kost om op tijd te werken, omdat ze veel werk met weinig mensen moeten doen. En dat is voor mij wel lastig als je bijvoorbeeld een afspraak hebt in het ziekenhuis.'



Leuk om in de zorg te werken

De zorgwerkgevers werken samen met de opleidingen om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor zorg en welzijn. Daarom houden zij dinsdag een symposium op het ROC Mondriaan in Delft. ' We willen studenten vooral duidelijk maken wat zij straks in de praktijk kunnen verwachten,' zegt Kim Geelen van het samenwerkingsverband Extra Strong.

'En natuurlijk laten zien dat het leuk is om in de zorg te werken.' Een van die leuke dingen is zorgrobot Zora, die de professionals veel werk uit handen neemt. 'Ze kan voorlezen, ze kan dansen, en ze kan zeggen dat je je medicijnen moet nemen.'



'Prachtig als je mensen kunt helpen'

Tony zelf is zeer gebaat bij de elektrische rolstoel, die ook omhoog en omlaag kan, en kan kantelen. 'Dan kan ik zelf iets uit het keukenkastje pakken, of ik kan lekker in de tuin in het zonnetje gaan liggen.'

Maar werkgevers moeten nog wel meer uit de kast halen om mensen in de zorg te krijgen, vindt Tony. 'Ik denk dat het wel zou helpen als de salarissen iets omhoog gaan. En als het personeel meer aan opleidingen kan doen, om verder te kunnen komen.' Blijft staan dat hel natuurlijk veel voldoening geeft. 'Het is toch prachtig als je mensen kunt helpen.'