Vrouw van vermoorde marktkoopman Olaf: 'Er knapte iets in me'

DEN HAAG - De vrouw van de vermoorde Haagse marktkoopman Olaf heeft hem na jarenlange mishandeling doodgestoken. Dat zei de advocaat van de 60-jarige Marianne H. dinsdag tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank. 'Er knapte iets in haar,' zei de advocaat van H. tegen de rechter.

Marianne H. stak vorig jaar november haar partner Olaf dood in hun appartement aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag. De 59-jarige marktkoopman werd twee keer in zijn hartstreek gestoken en overleed.

Volgens H. werd ze jarenlang mishandeld door Olaf. 'Ze deed het in een opwelling,' zei haar raadsman in de rechtbank. De vrouw blijft vastzitten totdat de zaak inhoudelijk wordt behandeld op 5 juni.



Haagse Markt

Olaf verkocht onder meer juwelen op de Haagse Markt. De man had geen vaste standplaats, maar was er wel geregeld te vinden. Collega's reageerden geschokt op het nieuws van zijn overlijden en legden een condoleanceboek neer op de markt.