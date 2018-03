Deel dit artikel:











Depressieve dievegge mag niet in buurt van bejaardencentra komen Bejaardenhuis | Foto: ANP

HILLEGOM - Een hardleerse dievegge moet zes maanden de cel in. De Haagse is door de rechtbank veroordeeld tot één jaar cel -waarvan een half jaar voorwaardelijk- vanwege een serie inbraken. Bovendien mag de vrouw zich niet meer vertonen in de buurt van verpleeg- en bejaardencentra. Door haar depressieve buien voelt de 46-jarige Sandra C. een grote drang om te gaan stelen. Van de afgelopen vijftien jaar heeft ze maar liefst twaalf jaar in de gevangenis doorgebracht vanwege diefstallen in met name zorg- en bejaardencentra.

Hulpverleners zitten met de handen in het haar, geen enkele behandeling lijkt de vrouw van het dievenpad te krijgen. Vorig jaar juli had ze even verlof uit de gevangenis in Assen, en pikte meteen in de Drentse hoofdstad 95 euro uit een woning. In november, toen ze weer in Den Haag was teruggekeerd, sloop ze bij verpleeghuis Sophieke in Wassenaar naar binnen en stal er twee portemonnees. Uit de spreekkamer in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Voorburg stal ze een creditcard en ging ermee pinnen. De officier van justitie eiste twee weken geleden tijdens de strafzitting een onvoorwaardelijke celstraf van één jaar. De rechtbank komt tot een lagere celstraf omdat de vrouw gemotiveerd is om zich toch nog eens te laten behandelen. Bovendien heeft een lange opsluiting in de gevangenis weinig zin, meent de rechtbank, omdat de vrouw dat niet echt als een straf ervaart. 'De gevangenis voelt voor mij als thuis', zei ze twee weken geleden zelf bij rechtbank.

Gebiedsverbod C. krijgt wel een gebiedsverbod opgelegd voor bejaardencentra en verpleeghuizen. Overtreedt ze dat verbod, of laat ze zich toch niet behandelen, dan zou ze alsnog een voorwaardelijke celstraf van een half jaar moeten uitzitten.